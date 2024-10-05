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خاص الجديد
وزير الاقتصاد أمين سلام لـ #الجديد: البضائع المخزنة في لبنان تكفي لمدة 4 أشهر والاسبوع المقبل سيتم استقبال كميات كبيرة من المساعدات
2024-10-05 | 09:02
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وزير الاقتصاد أمين سلام لـ #الجديد: البضائع المخزنة في لبنان تكفي لمدة 4 أشهر والاسبوع المقبل سيتم استقبال كميات كبيرة من المساعدات
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