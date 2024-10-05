الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
18:03
بالفيديو - مشهد الانفجارات منذ بداية القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية
17:38
بالفيديو - مشاهد توثق الانفجارات الضخمة التي هزّت الضاحية الجنوبية إثر الغارات الاسرائيلية العنيفة
14:48
"لينك خطير".. الجيش يحذّر من حملة تجسس إسرائيلية
09:32
بالفيديو - لحظة القصف وسقوط جرحى في برج البراجنة
2024-10-04
بالفيديو - وكأنه زلزال.. حُفر ضخمة وعميقة مكان القصف في المريجة
خاص الجديد
صاحب شركة قدوحة للأوكسيجين خالد قدوحة للجديد: لا صحة لما يتم تداوله عن استهداف المؤسسة بالغارات الاسرائيلية
2024-10-05 | 18:50
A-
A+
صاحب شركة قدوحة للأوكسيجين خالد قدوحة للجديد: لا صحة لما يتم تداوله عن استهداف المؤسسة بالغارات الاسرائيلية
مقالات ذات صلة
رئيس بلدية الغبيري معن الخليل للجديد: الغارة الاسرائيلية لم تستهدف مبنى البلدية بشكل مباشر إنما احتمال تضرره وارد بسبب استهداف مؤسسة لبيع قوارير الاوكسيجين قريبة منه
ما حقيقة استهداف مبنى بلدية الغبيري.. رئيس البلدية يوضح للجديد
بالفيديو - لحظة استهداف الغارات الاسرائيلية للضاحية الجنوبية قبل قليل
صاحب شركة قدوحة للأوكسيجين خالد قدوحة للجديد: لا صحة لما يتم تداوله عن استهداف المؤسسة بالغارات الاسرائيلية
خاص الجديد
محليات
قدوحة
للأوكسيجين
قدوحة
للجديد:
تداوله
استهداف
المؤسسة
بالغارات
الاسرائيلية
العودة الى الأعلى
فيديو - مراسلة الجديد تواكب آخر المستجدات المتعلّقة بالواقع التربوي
مراسلة الجديد: إستباحة العدو للأجواء اللبنانية مستمرّة وعدوانه متواصل على الضاحية الجنوبية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
19:49
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على أطراف منطقة برج البراجنة
19:49
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على أطراف منطقة برج البراجنة
19:45
أكثر من 25 غارة هذه الليلة استهدفت مناطق في المريحة وبرج البراجنة وطريق المطار وحارة حريك
19:45
أكثر من 25 غارة هذه الليلة استهدفت مناطق في المريحة وبرج البراجنة وطريق المطار وحارة حريك
19:33
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية في محيط منطقة المريجة
19:33
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية في محيط منطقة المريجة
يحدث الآن
محليات
03:06
مبان عدة سويت ارضاً ... مراسلة الجديد تعاين حجم الدمار الهائل عند طريق المطار
محليات
02:59
مشاهد صباحية توثق حجم الدمار في منطقة صحراء الشويفات بعد الغارات العنيفة ليلاً
محليات
02:54
ميقاتي: تهجم نتنياهو على ماكرون يثبت صوابية الموقف الفرنسي الداعم للبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:13
بيان هام جداً من حزب الله بشأن الأنباء عن صفي الدين
01:41
اعلام العدو: دوي انفجارات في مناطق جنوب حيفا
2024-10-01
بنداء "لبيك يا نصرالله".. صلية صاروخية تستهدف تل أبيب!
2024-10-03
هجوم واسع على يسرى بسبب وصفها للأوضاع في لبنان بـ "الاحداث"
2024-10-02
مكاري "الجديد": للأسف قواعد الاشتباك خرقت بشكل جنوني وأصبحنا في وضع جديد يتطلب التحرك بطرق مختلفة
11:57
تحذير إسرائيلي "كاذب ووهمي" يصل لسكان الحازمية
بالفيديو
بالفيديو
03:06
مبان عدة سويت ارضاً ... مراسلة الجديد تعاين حجم الدمار الهائل عند طريق المطار
02:52
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قليل.. للمتابعة مباشرة:
18:51
الضاحية الجنوبية تعيش "ليلتها الاعنف".. الجديد من قلب الحدث
13:15
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2024
12:43
عند نقطة الجبهات نقل مباشر للتطورات الميدانية وآخر المعلومات
08:00
حسام مطر يتحدّث عن الحرب بعد إستشهاد السيد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:13
بيان هام جداً من حزب الله بشأن الأنباء عن صفي الدين
محليات
13:13
بيان هام جداً من حزب الله بشأن الأنباء عن صفي الدين
خاص الجديد
05:55
"الجديد" تكشف معلومات مهمّة بشأن السيد هاشم صفي الدين
خاص الجديد
05:55
"الجديد" تكشف معلومات مهمّة بشأن السيد هاشم صفي الدين
عربي و دولي
11:07
"الإتصال مقطوع".. ماذا قال مصدر بحزب الله عن مصير صفي الدين؟
عربي و دولي
11:07
"الإتصال مقطوع".. ماذا قال مصدر بحزب الله عن مصير صفي الدين؟
محليات
16:43
بالفيديو - كاميرا الجديد توثّق مشاهد الانفجارات الضخمة التي هزت الضاحية الجنوبية إثر الغارات الاسرائيلية
محليات
16:43
بالفيديو - كاميرا الجديد توثّق مشاهد الانفجارات الضخمة التي هزت الضاحية الجنوبية إثر الغارات الاسرائيلية
عربي و دولي
18:08
بالصور - إنذار جديد يصدره جيش العدو لسكان الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
18:08
بالصور - إنذار جديد يصدره جيش العدو لسكان الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
15:45
الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
15:45
الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024