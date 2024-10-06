فيديو - بعد حديث الحاج حسن عن فصل الجبهات.. أمين شري يوضّح موقف المقاومة عبر الجديد

بعد حديث الحاج حسن عن فصل الجبهات.. أمين شري يوضّح موقف المقاومة عبر #الجديد https://t.co/LsL3nNnSpV pic.twitter.com/zvRbWPviM6 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 6, 2024

ولفت شري الى أن بياناتنا هي إسناداً لغزة ودفاعاً عن لبنان والأولوية اليوم هي الدفاع عن لبنان، والمطلوب وقف العدوان على لبنان، وحين يتوقف لكل حادث حديث ونقطة على السطر.وأكد بأن المطلوب وقف العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك سيادتنا وحريّتنا، ووقف الإبادة التي تتعرض لها المناطق السكنية في بلدنا.وكان الحاج حسن أكد في حديث له عبر قناة "الجزيرة" في وقت سابق أن "موقف لبنان الرسمي قبل بمقترح تم طرحه لوقف القتال وفصل الجبهات لكن الاحتلال لم يلتزم به رغم إعلان رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو القبول به".وأكد أن الأولوية حالياً "هي وقف إطلاق النار"، وقال إن بقية الأمور يمكن بحثها لاحقاً.