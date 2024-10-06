مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": توجهات عسكرية لدى العدو الاسرائيلي يُفترض التحسب لها محليا تزامنا مع ذكرى 7 تشرين الاول وذلك في سيكولوجية المواجهة لمحو ذكرى طوفانِ الاقصى بتوقيع اسرائيلي يغيّر المشهد