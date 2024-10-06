النائب وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": ليست المرة الأولى التي نسعى فيها كلقاء ديمقراطي لحل الأزمة الرئاسية والجولة الأولى التي قمنا بها من لقاءات كان الهدف منها استقصاء مواقف القوى بعد الحرب الإسرائيلية