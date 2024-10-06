جيمي جبور لـ وهلق شو: نقوم بدورنا تماماً ولكن على الحكومة أن تقوم بدورها أيضاً وعلينا الذهاب سريعاً إلى انتخاب رئيس وتشكيل سلطة سياسية

النائب جيمي جبور لـ وهلق شو: نحن أمام استحقاق كبير يتطلب الكثير من الوطنية والتعالي كنا دائماً ضد الموقف المأخوذ من الذهاب إلى جبهة إسناد ولكن الكلام اليوم لا ينفع أمام شدة المآسي التي نعيشها