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انفجارات ضخمة تهز منطقة السان تيريز إثر الغارة الاسرائيلية العنيفة على المنطقة
2024-10-06 | 16:18
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انفجارات ضخمة تهز منطقة السان تيريز إثر الغارة الاسرائيلية العنيفة على المنطقة
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انفجارات ضخمة تهز منطقة السان تيريز إثر الغارة الاسرائيلية العنيفة على المنطقة
خاص الجديد
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