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مراسلة الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى أن الغارات الاسرائيلية استهدفت محيط منطقة المريجة

2024-10-07 | 08:40
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مراسلة الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى أن الغارات الاسرائيلية استهدفت محيط منطقة المريجة
مراسلة الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى أن الغارات الاسرائيلية استهدفت محيط منطقة المريجة
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مراسلة الجديد: المعلومات الاولية تشير إلى أن الغارات الاسرائيلية استهدفت محيط منطقة المريجة

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مراسل الجديد: سلسلة غارات من الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي على بلدات الحميري وديرقانون وطيرفلسيه ومجدلزون والمنصوري
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