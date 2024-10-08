مراسلة الجديد: غارة معادية جديدة تطال ضاحية بيروت الجنوبية

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية

إعلام العدو: رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها