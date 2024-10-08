محمد عزيز لـ الجديد: لم نرفع أسعار أي تذكرة ويوم أمس أصدرنا تعميماً بهذا الشأن

إعلام العدو: رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها

إعلام العدو: رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها

إعلام العدو: رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها

المقاومة الإسلامية: رصدنا قوة للعدو الإسرائيلي تسللت من خلف موقع القوات الدولية في اللبونة و تعاملنا معها بالاسلحة المناسبة وحققنا فيها اصابات مؤكدة بين قتيل و جريح مما اجبرها على الإنسحاب