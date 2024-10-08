مراسل الجديد: غارة معادية إستهدفت بلدة السكسكية

أكسيوس عن مصدر مطلع: جهود لجدولة اتصال بين بايدن ونتنياهو ومن المتوقع أن يتم الاتصال خلال الأيام المقبلة

أكسيوس عن مصدر مطلع: جهود لجدولة اتصال بين بايدن ونتنياهو ومن المتوقع أن يتم الاتصال خلال الأيام المقبلة