مصادر الجديد: عدنا الى ما قبل اغتيال نصرالله اي التفاوض على هدنة الـ 21 يوماً لتحصل بعدها المفاوضات حول وقف اطلاق النار وحل سياسي ولكن لا جواب واضح من القوى على الموقف من ربط المسار مع غزة او فصله