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مراسلة الجديد: غارة عنيفة تستهدف محيط منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسلة الجديد: غارة عنيفة تستهدف محيط منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت
أكسيوس عن مصدر مطلع: جهود لجدولة اتصال بين بايدن ونتنياهو ومن المتوقع أن يتم الاتصال خلال الأيام المقبلة
أكسيوس عن مصدر مطلع: جهود لجدولة اتصال بين بايدن ونتنياهو ومن المتوقع أن يتم الاتصال خلال الأيام المقبلة
النائب الفرنسي بيار ايف كادالين لـ الجديد: يجب حماية الأجواء اللبنانية كي لا يتم استهداف المدنيين وعلى فرنسا أن تضغط من موقعها باتجاه وقف إطلاق النار
النائب الفرنسي بيار ايف كادالين لـ الجديد: يجب حماية الأجواء اللبنانية كي لا يتم استهداف المدنيين وعلى فرنسا أن تضغط من موقعها باتجاه وقف إطلاق النار
النائب الفرنسي بيار ايف كادالين لـ الجديد: نتضامن مع كل المدنيين اللبنانيين والنازحين القانون الدولي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وفرنسا يجب أن تدعم تطبيق هذا التدبير
النائب الفرنسي بيار ايف كادالين لـ الجديد: نتضامن مع كل المدنيين اللبنانيين والنازحين القانون الدولي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وفرنسا يجب أن تدعم تطبيق هذا التدبير
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مصادر الجديد: نشاط دبلوماسي غربي وعربي سجل في الايام الماضية جوهره الذهاب الى انتخاب رئيس يحظى بثقة القوى الدولية والاقليمية لتحقيق وقف اطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار
2024-10-08 | 13:25
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مصادر الجديد: نشاط دبلوماسي غربي وعربي سجل في الايام الماضية جوهره الذهاب الى انتخاب رئيس يحظى بثقة القوى الدولية والاقليمية لتحقيق وقف اطلاق النار والبدء بإعادة الإعمار
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