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2024-10-08 | 14:50
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النائب الفرنسي بيار ايف كادالين لـ الجديد: نتضامن مع كل المدنيين اللبنانيين والنازحين القانون الدولي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وفرنسا يجب أن تدعم تطبيق هذا التدبير
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