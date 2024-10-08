النائب الفرنسي بيار ايف كادالين لـ الجديد: نتضامن مع كل المدنيين اللبنانيين والنازحين القانون الدولي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وفرنسا يجب أن تدعم تطبيق هذا التدبير