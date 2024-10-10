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مراسل الجديد: العدو يقصف مدينة الخيام منذ الساعة 7:45 بالقذائف المدفعية
2024-10-10 | 01:19
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مراسل الجديد: العدو يقصف مدينة الخيام منذ الساعة 7:45 بالقذائف المدفعية
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الخيام
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المدفعية
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مراسلة الجديد: سلاح جو العدو يجدّد غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت
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