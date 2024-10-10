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ترحيل صحفي "إسرائيلي" بجواز سفر أجنبي من لبنان!
خاص الجديد
بري للجديد: الاميركيون يتواصلون معنا ويقولون أنهم مع الحل إلا أن "الكلام كثير والفعل قليل"
2024-10-10 | 15:21
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بري للجديد: الاميركيون يتواصلون معنا ويقولون أنهم مع الحل إلا أن "الكلام كثير والفعل قليل"
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بري للجديد: الاميركيون يتواصلون معنا ويقولون أنهم مع الحل إلا أن "الكلام كثير والفعل قليل"
خاص الجديد
محليات
للجديد:
الاميركيون
يتواصلون
ويقولون
"الكلام
والفعل
قليل"
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