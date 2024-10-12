مراسل الجديد: غارة جوية معادية دمّرت مبنى من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد

المبعوث الاميركي آموس هوكستين : الولايات المتحدة لم تعط اي ضوء اخضر لعملية برية في لبنان وهذا ما يؤكده الرئيس بايدن وفريقه من خلال التركيز على وقف اطلاق النار لمدة 21 يوماً ونسعى الى وقف دائم لوقف النار