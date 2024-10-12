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مراسل الجديد: غارة جوية معادية دمّرت مبنى من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد
2024-10-12 | 01:10
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مراسل الجديد: غارة جوية معادية دمّرت مبنى من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد
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مراسل الجديد: غارة جوية معادية دمّرت مبنى من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد
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محليات
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