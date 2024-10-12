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خاص الجديد
شارل جبور لـ الجديد: هذا اللقاء وطني وليس للمعارضة لأنه لا سلطة في لبنان ليكون هناك معارضة
2024-10-12 | 04:17
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شارل جبور لـ الجديد: هذا اللقاء وطني وليس للمعارضة لأنه لا سلطة في لبنان ليكون هناك معارضة
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
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