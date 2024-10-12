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خاص الجديد
النائب قاسم هاشم لـ الجديد: ستتحقق فرصة وقف إطلاق النار عندما تحين والأمر ليس مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية
2024-10-12 | 06:06
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النائب قاسم هاشم لـ الجديد: ستتحقق فرصة وقف إطلاق النار عندما تحين والأمر ليس مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية
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النائب قاسم هاشم لـ الجديد: ستتحقق فرصة وقف إطلاق النار عندما تحين والأمر ليس مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية
خاص الجديد
محليات
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