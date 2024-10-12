النائب قاسم هاشم لـ الجديد: ستتحقق فرصة وقف إطلاق النار عندما تحين والأمر ليس مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية

عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: كلام الشيخ نعيم قاسم حول ترك الباب مفتوحاً أمام جهود وقف إطلاق النار كان واضحاً وعلينا الإستثمار بكل ما يوحّد اللبنانيين