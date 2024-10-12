مصادر من الكتلة الوسطية للجديد: اجتماع الاسبوع المقبل للكتلة سيضم مجموعة من الكتل الصغيرة والمستقلين لتشكيل قوة وازنة في مجلس النواب لخلق التوازن المطلوب بين التناقضات