عاجل
وزارة الصحة: 9 شهداء و 15 جريحاً في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة
وزارة الصحة: 9 شهداء و 15 جريحاً في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة
تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:21
بالفيديو- بري للصحافيين بعد لقائه قاليباف: "ما تقلوا الدم كتير عليه"
04:25
بالصورة - قاليباف يقود طائرته بنفسه إلى لبنان
03:48
فيديو - حملة الإمارات معك يا لبنان.. إنطلاق عملية جمع وتعبئة المساعدات
16:39
بالفيديو - حزب الله يتوعد العدو بقتال "استشهادي" في الجنوب
2024-10-11
فيديو لآثار الدمار جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة البسطة
خاص الجديد
مصادر الجيش للجديد: القرار السياسي هو بعدم زج الجيش في معارك ليس محضرا وذلك للمحافظة على المؤسسة وبالتالي على البلد ولكن الجيش مستعد لمواجهة القوات الاسرائيلية ان اقتحمت مراكزه وسيدافع عنها
2024-10-12 | 13:23
A-
A+
مصادر الجيش للجديد: القرار السياسي هو بعدم زج الجيش في معارك ليس محضرا وذلك للمحافظة على المؤسسة وبالتالي على البلد ولكن الجيش مستعد لمواجهة القوات الاسرائيلية ان اقتحمت مراكزه وسيدافع عنها
مقالات ذات صلة
مصادر الجيش للجديد: سبق وصدر قرار بزيادة العديد 1500 عنصر ولكن ذلك يحتاج الى تمويل وإلى قرار سياسي ووقف إطلاق نار
النائب ميشال ضاهر للجديد: اذا تخلى كل الاشخاص عن انانيتهم ويريدون مصلحة البلد يجب ان ينتخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية فهو اثبت مسؤوليته وادار المؤسسة بأصعب الظروف
الباحث في الشأن السياسي نضال السبع لـ هنا بيروت: قرار التمديد لقائد الجيش جوزيف عون أتُخذ لأنه يرتبط بأمن البلد وبالقرار 1701 وهناك نية جدّية أيضاً لتمديد فترة مجلس النواب
مصادر الجيش للجديد: القرار السياسي هو بعدم زج الجيش في معارك ليس محضرا وذلك للمحافظة على المؤسسة وبالتالي على البلد ولكن الجيش مستعد لمواجهة القوات الاسرائيلية ان اقتحمت مراكزه وسيدافع عنها
خاص الجديد
محليات
الجيش
للجديد:
القرار
السياسي
الجيش
معارك
محضرا
للمحافظة
المؤسسة
وبالتالي
البلد
الجيش
مستعد
لمواجهة
القوات
الاسرائيلية
اقتحمت
مراكزه
وسيدافع
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: سلاح جو العدو نفّذ غارات على النبي شيت وسرعين
مراسل الجديد: غارة جوية معادية دمّرت مبنى من 3 طوابق عند المدخل الغربي لبلدة كوثرية السياد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:40
تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
15:40
تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
15:37
مراسل الجديد: المقاومة الاسلامية استهدفت قوة اسرائيلية حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية بصاروخ موجّه وحققت فيها اصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
15:37
مراسل الجديد: المقاومة الاسلامية استهدفت قوة اسرائيلية حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية بصاروخ موجّه وحققت فيها اصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
15:12
مراسلة الجديد: 4 شهداء و12 جريحاً و8 مفقودين إثر الغارات الاسرائيلية التي استهدفت سوق النبطية
15:12
مراسلة الجديد: 4 شهداء و12 جريحاً و8 مفقودين إثر الغارات الاسرائيلية التي استهدفت سوق النبطية
يحدث الآن
محليات
15:56
وزارة الصحة: 9 شهداء و 15 جريحاً في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة
خاص الجديد
15:40
تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
خاص الجديد
15:37
مراسل الجديد: المقاومة الاسلامية استهدفت قوة اسرائيلية حاولت التسلل من ناحية أطراف بلدة رامية بصاروخ موجّه وحققت فيها اصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:31
وزارة الصحة: شهيدان وأشلاء و4 جرحى في حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على دير بللا - البترون
15:37
الخارجية القطرية: استهداف إسرائيل الممنهج للأونروا يرمي إلى تفكيكها وتصفية قضية اللاجئين
11:48
باسيل: ندعو اليوم لموقف لبناني جامع يعلن وقف النار ليس لتسهيل الاحتلال بل لكشف العدو ومنعه
11:49
باسيل: اي محاولة لعزل الطائفة الشيعية واستهدافها واستضعافها هو تخريب للبنان وضرب لكل مكوّنات شعبه
10:08
مستجدات ميدانية في جنوب لبنان .. مراسل الجديد يتابع التطورات مباشرة:
2024-10-10
اليسا تهاجم رابعة الزيات بعد محاولتها مساعدة النازحين
بالفيديو
بالفيديو
15:16
جولة ميدانية مع مراسلتي الجديد عقب التصعيد الاسرائيلي جنوباً وبقاعاً
14:06
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2024
13:20
غارات اسرائيلية جديدة على مناطق عدة.. التفاصيل مع مراسلي الجديد
12:12
بالخرائط المفصلة ... مراسل الجديد يلقي الضوء على واقع الجبهة الجنوبية
11:53
مراسلو الجديد من قلب الحدث في تغطية مستمرة للتطورات الامنية
11:40
كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:48
العدو يصدر إنذاراً جديداً لسكان 22 قرية في جنوب لبنان
محليات
05:48
العدو يصدر إنذاراً جديداً لسكان 22 قرية في جنوب لبنان
محليات
09:07
قرار جديد ومهّم لوزير التربية
محليات
09:07
قرار جديد ومهّم لوزير التربية
محليات
13:57
عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة على البقاع.. بيان صادر عن إدارة مستشفى تل شيحا
محليات
13:57
عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة على البقاع.. بيان صادر عن إدارة مستشفى تل شيحا
محليات
14:29
بيان لمستشفى رياق.. عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة على البقاع
محليات
14:29
بيان لمستشفى رياق.. عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة على البقاع
محليات
02:02
قاليباف: أتيت بدعوة من بري وأحمل رسالة إيرانية للشعب اللبناني والمقاومة
محليات
02:02
قاليباف: أتيت بدعوة من بري وأحمل رسالة إيرانية للشعب اللبناني والمقاومة
عربي و دولي
04:25
بالصورة - قاليباف يقود طائرته بنفسه إلى لبنان
عربي و دولي
04:25
بالصورة - قاليباف يقود طائرته بنفسه إلى لبنان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024