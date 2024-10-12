مصادر الجيش للجديد: القرار السياسي هو بعدم زج الجيش في معارك ليس محضرا وذلك للمحافظة على المؤسسة وبالتالي على البلد ولكن الجيش مستعد لمواجهة القوات الاسرائيلية ان اقتحمت مراكزه وسيدافع عنها