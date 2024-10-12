مصادر الجيش للجديد: سبق وصدر قرار بزيادة العديد 1500 عنصر ولكن ذلك يحتاج الى تمويل وإلى قرار سياسي ووقف إطلاق نار

مصادر وزارية للجديد: جلسة الحكومة الخميس المخصصة لإقرار الحل بشأن الكلية الحربية ستكون سريعة ومن غير عراقيل فالاتفاق السياسي منجز على الرغم من أن وزراء "الوطني الحر" سيستمرون في مقاطعتهم للجلسة ومن ضمنهم موريس سليم