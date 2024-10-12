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تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
2024-10-12 | 15:40
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تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
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تصحيح - مراسلة الجديد: 12 جريحاً و8 مفقودين جراء الغارة الاسرائيلية على سوق النبطية
خاص الجديد
محليات
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الجديد:
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مفقودين
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الاسرائيلية
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