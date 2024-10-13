مراسل الجديد: تحليق مكثّف لطيران الإستطلاع المعادي على علو منخفض فوق البقاع وصولاً الى بعلبك

مراسلة الجديد: لا صحة لوجود غارة على بلدة سرعين صباحاً بل احتراق مولد كهرباء ادى الى اشتعال شاحنة بقربه

مراسلة الجديد: لا صحة لوجود غارة على بلدة سرعين صباحاً بل احتراق مولد كهرباء ادى الى اشتعال شاحنة بقربه