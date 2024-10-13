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النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة
النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة
النائبة غادة أيوب لـ وهلق شو: كل الاطراف التي خوّنت القوات اللبنانية حين طالبت بتطبيق القرار 1701 بات المطلب الاساس لها اليوم تطبيق هذا القرار
النائبة غادة أيوب لـ وهلق شو: كل الاطراف التي خوّنت القوات اللبنانية حين طالبت بتطبيق القرار 1701 بات المطلب الاساس لها اليوم تطبيق هذا القرار
الأمم المتحدة: غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر
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مراسلة الجديد: غارة على أطراف بلدة عنقون
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غوتيريش: الهجمات على مواقع اليونيفيل قد تشكل جريمة حرب
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مصادر الجديد: الأميركيون يعملون من أجل عقد جلسة لمجلس الامن لإعادة إنتاج القرار 1559 أو إعادة تفعيله أو إنتاج قرار جديد من روحيته لتقويض قدرة حزب الله وانتزاع سلاحه
2024-10-13 | 13:41
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مصادر الجديد: الأميركيون يعملون من أجل عقد جلسة لمجلس الامن لإعادة إنتاج القرار 1559 أو إعادة تفعيله أو إنتاج قرار جديد من روحيته لتقويض قدرة حزب الله وانتزاع سلاحه
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