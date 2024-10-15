إبراهيم بيرم لـ الجديد: الرهان اليوم على الميدان البري وحزب الله أعدّ العدة جيداً لهذا الأمر وإمكانية دخول "إسرائيل" وارد ولكن السؤال يتمحور حول قدرتها على البقاء