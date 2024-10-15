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حواط لـ الجديد: المطلوب انتخاب رئيس يتبنى خارطة الطريق التي أطلقناها أمس وتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي بالإضافة إلى تطبيق الدستور
حواط لـ الجديد: المطلوب انتخاب رئيس يتبنى خارطة الطريق التي أطلقناها أمس وتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي بالإضافة إلى تطبيق الدستور
النائب زياد حواط لـ الجديد: الـقرار 1559 جزء لا يتجزأ من الـقرار 1701 ولا أراهن كثيراً على موقف الرئيس ميقاتي
النائب زياد حواط لـ الجديد: الـقرار 1559 جزء لا يتجزأ من الـقرار 1701 ولا أراهن كثيراً على موقف الرئيس ميقاتي
القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين
القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تول قضاء النبطية
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تول قضاء النبطية
المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
معلومات "الجديد": في حال لم يتم تسوية الخلافات حتى يوم غد قد يتمّ تأجيل موعد قمّة بكركي نظراً إلى رفض التغيّب الشيعي عنها مرة جديدة
معلومات "الجديد": في حال لم يتم تسوية الخلافات حتى يوم غد قد يتمّ تأجيل موعد قمّة بكركي نظراً إلى رفض التغيّب الشيعي عنها مرة جديدة
معلومات "الجديد": خلافات حول مضمون البيان الختامي لقمة بكركي التي ستنعقد غداً بعد تسجيل المجلس الشيعي الأعلى اعتراضات عدّة
معلومات "الجديد": خلافات حول مضمون البيان الختامي لقمة بكركي التي ستنعقد غداً بعد تسجيل المجلس الشيعي الأعلى اعتراضات عدّة
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معلومات الجديد: السفير السعودي غادر إلى الرياض صباح اليوم
2024-10-15 | 09:18
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