معلومات "الجديد": في حال لم يتم تسوية الخلافات حتى يوم غد قد يتمّ تأجيل موعد قمّة بكركي نظراً إلى رفض التغيّب الشيعي عنها مرة جديدة

مصادر "الجديد": موقف نواب حزب الله موقف متقدم يمكن البناء عليه ولا سيما ان كلّ معلومات القطاع تفيد بأن صفْقة تبادل اسرى يتمّ التحضيرُ لها في الاسبوعين المقبلين ولكنها لم تنضج بعد