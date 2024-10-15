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خاص الجديد
مصادر الجديد: الحل من أجل الوصول الى قرار وقف اطلاق النار سيبدأ من بوابة مجلس الامن متى يحين الموعد
2024-10-15 | 13:21
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مصادر الجديد: الحل من أجل الوصول الى قرار وقف اطلاق النار سيبدأ من بوابة مجلس الامن متى يحين الموعد
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مصادر الجديد: الحل من أجل الوصول الى قرار وقف اطلاق النار سيبدأ من بوابة مجلس الامن متى يحين الموعد
خاص الجديد
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مراسل الجديد: غارة معادية إستهدفت بلدة حوش السيد علي
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