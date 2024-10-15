مصادر الجديد: الرئاسة قد تكون قريبة إلى حد ما ولكن رئيس تيار المرده لن ينسحب إلا لصالح قائد الجيش لأنه يرفض الأسماء الاخرى على اعتبار أن باسيل وجعجع سيتسلقان العهد من خلالها