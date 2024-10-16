مراسلة الجديد: وليد جنبلاط سيصل بعد قليل إلى عين التينة للقاء نبيه بري

وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل

وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل

وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل

وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها

وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها

وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها

وزير العمل للجديد: الاسرائيلي لم يعترف بالقرار 1701 ويجب على المقاومة أن تقول كلمتها في الميدان وأساس ما يجب الاتفاق عليه هو وقف العدوان