جنبلاط لـ الجديد: سُئلت عن ضمانات الهدنة لكن ليس لدي معلومات في هذا الإطار والعمل جارٍ اليوم

عاجل
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها
وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها
وزير العمل للجديد: الاسرائيلي لم يعترف بالقرار 1701 ويجب على المقاومة أن تقول كلمتها في الميدان وأساس ما يجب الاتفاق عليه هو وقف العدوان
وزير العمل للجديد: الاسرائيلي لم يعترف بالقرار 1701 ويجب على المقاومة أن تقول كلمتها في الميدان وأساس ما يجب الاتفاق عليه هو وقف العدوان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:02
فيديو - بصاروخ "دقيق" مداه 100 كلم الحزب يقصف ثكنة إسرائيلية
14:46
فيديو - تدمير أجزاء من سرايا النبطية الحكومي جراء العدوان الإسرائيلي
11:16
فيديو - محافظ النبطية هويدا الترك تتحدّث عبر الجديد عن المجازر المتتالية التي تطال المدينة
10:31
فيديو - الجديد في بكفيا.. نيكول أمين الجميّل تُكذّب إيدي كوهين
09:16
بالفيديو - نصر1: صاروخ حزب الله الجديد ومميزاته
خاص الجديد
جنبلاط لـ الجديد: سُئلت عن ضمانات الهدنة لكن ليس لدي معلومات في هذا الإطار والعمل جارٍ اليوم
2024-10-16 | 12:58
A-
A+
جنبلاط لـ الجديد: سُئلت عن ضمانات الهدنة لكن ليس لدي معلومات في هذا الإطار والعمل جارٍ اليوم
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: السفير السعودي غادر إلى الرياض صباح اليوم
معلومات الجديد: الملحق العسكري للسفارة الاميركية في بيروت جال اليوم في المطار مع قائد جهاز أمن مطار بيروت
معلومات الجديد: قائد اليونيفيل أرولدو لاثارو أرسل اليوم رسالة شديدة اللهجة لجيش العدو يذّكر فيها بالتزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بحماية حفظة السلام
جنبلاط لـ الجديد: سُئلت عن ضمانات الهدنة لكن ليس لدي معلومات في هذا الإطار والعمل جارٍ اليوم
خاص الجديد
محليات
الجديد:
سُئلت
ضمانات
الهدنة
معلومات
الإطار
والعمل
اليوم
العودة الى الأعلى
فيديو - الجديد في بكفيا.. نيكول أمين الجميّل تُكذّب إيدي كوهين
النائب فريد الخازن للجديد: تم الاتفاق على نقاط عدة لبحثها في قمة الغد وهي وقف إطلاق النار ونبذ الفتنة بين اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرارات الدولية أبرزها القرار 1701
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:08
مراسل الجديد: غارة معادية بين راميا والقوزح
15:08
مراسل الجديد: غارة معادية بين راميا والقوزح
15:03
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
15:03
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
15:02
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
15:02
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
يحدث الآن
خاص الجديد
15:08
مراسل الجديد: غارة معادية بين راميا والقوزح
عربي و دولي
15:06
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ثكنة يفتاح بصلية صاروخية
خاص الجديد
15:03
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:08
مراسل الجديد: غارة معادية بين راميا والقوزح
05:52
احدث ظهور لـ الاميرة رجوة ال سيف بعد الولادة وتغير جذري بملامحها
15:02
فيديو - بصاروخ "دقيق" مداه 100 كلم الحزب يقصف ثكنة إسرائيلية
07:32
اول تعليق لـ حازم نجل أيمن زيدان بعد زفافه من ممثلة مشهورة وهي تتغزل به
2024-10-04
النائب الياس حنكش بعد لقاء وفد من الكتائب الرئيس ميقاتي: علينا ان نبني دولة حقيقية على اسس جديدة وهذا الامر اساسه وقف فوري لاطلاق النار
2024-10-15
"أ ف ب": الولايات المتحدة تؤكد معارضتها الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة على بيروت
بالفيديو
بالفيديو
13:06
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024
13:04
مقدمة النشرة المسائية: عدو يغتال الخبز.. يترصد رغيفه المعد للتوزيع في بلدية النبطية
13:01
العدوان على لبنان: تغطية مباشرة لآخر التطورات
12:43
"ما يحصل غير مقبول"... دعوة فرنسية لميقاتي للمشاركة بمؤتمر باريس
12:16
فيديو - جنبلاط من عين التينة: لوقف إطلاق النار على قاعدة القرار 1701
10:31
فيديو - الجديد في بكفيا.. نيكول أمين الجميّل تُكذّب إيدي كوهين
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:05
إصابة 4 عسكريين من الجيش اللبناني في آليتهم بغارة
محليات
09:05
إصابة 4 عسكريين من الجيش اللبناني في آليتهم بغارة
محليات
00:34
لأول مرة منذ 6 أيام.. عدوان يستهدف الضاحية
محليات
00:34
لأول مرة منذ 6 أيام.. عدوان يستهدف الضاحية
محليات
09:16
بالفيديو - نصر1: صاروخ حزب الله الجديد ومميزاته
محليات
09:16
بالفيديو - نصر1: صاروخ حزب الله الجديد ومميزاته
فن
05:52
احدث ظهور لـ الاميرة رجوة ال سيف بعد الولادة وتغير جذري بملامحها
فن
05:52
احدث ظهور لـ الاميرة رجوة ال سيف بعد الولادة وتغير جذري بملامحها
محليات
01:28
بالفيديو - أول غارة على الضاحية بعد 6 أيام من الهدوء
محليات
01:28
بالفيديو - أول غارة على الضاحية بعد 6 أيام من الهدوء
محليات
15:37
مراسلو الجديد من قلب الحدث.. آخر التطورات من جنوب لبنان
محليات
15:37
مراسلو الجديد من قلب الحدث.. آخر التطورات من جنوب لبنان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024