مقدمة النشرة المسائية: عدو يغتال الخبز.. يترصد رغيفه المعد للتوزيع في بلدية النبطية

عاجل
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: المقاومة قوية وسنخرج إلى انتصار تاريخي يعطي العزة والاقتدار للبنان
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: هناك جهات سياسية "استعجلت وزحطت" والمقاومة لن تُهزم
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
وزير العمل للجديد: لا نريد خوض سجالات مع أي جهة سياسية وحربنا ليست في الداخل
وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها
وزير العمل للجديد: الدولة اللبنانية هي الجهة المفاوضة ولا أحد يأخذ دورها
وزير العمل للجديد: الاسرائيلي لم يعترف بالقرار 1701 ويجب على المقاومة أن تقول كلمتها في الميدان وأساس ما يجب الاتفاق عليه هو وقف العدوان
وزير العمل للجديد: الاسرائيلي لم يعترف بالقرار 1701 ويجب على المقاومة أن تقول كلمتها في الميدان وأساس ما يجب الاتفاق عليه هو وقف العدوان
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خاص الجديد

مقدمة النشرة المسائية: عدو يغتال الخبز.. يترصد رغيفه المعد للتوزيع في بلدية النبطية

2024-10-16 | 13:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية: عدو يغتال الخبز.. يترصد رغيفه المعد للتوزيع في بلدية النبطية

عدو يغتال الخبز.. يترصد رغيفه المعد للتوزيع في بلدية النبطية، فيرفعه الى مستوى الأهداف الدقيقة وينفذ غارة على رجال مخزونهم هو الطحين وحزمة مساعدات إغاثة للصامدين..

مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية: عدو يغتال الخبز.. يترصد رغيفه المعد للتوزيع في بلدية النبطية

خاص الجديد

محليات

مقدمة النشرة المسائية

إسرائيل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الجديد في بكفيا.. نيكول أمين الجميّل تُكذّب إيدي كوهين
النائب فريد الخازن للجديد: تم الاتفاق على نقاط عدة لبحثها في قمة الغد وهي وقف إطلاق النار ونبذ الفتنة بين اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرارات الدولية أبرزها القرار 1701

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024