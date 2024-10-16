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جيش العدو يصدر تهديداً جديداً بإخلاء مبنى في منطقة الحوش قضاء صور
رويترز عن وزارة الدفاع الألمانية: سفينة تابعة للأسطول الألماني تسقط جسما طائرا غير مأهول قبالة سواحل لبنان
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خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على محيط بعلبك
2024-10-16 | 15:24
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على محيط بعلبك
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فيديو - الجديد في بكفيا.. نيكول أمين الجميّل تُكذّب إيدي كوهين
النائب فريد الخازن للجديد: تم الاتفاق على نقاط عدة لبحثها في قمة الغد وهي وقف إطلاق النار ونبذ الفتنة بين اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرارات الدولية أبرزها القرار 1701
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