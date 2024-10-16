رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام للجديد: الموقف الاميركي داعم للعدوان الاسرائيلي بطريقة غير مباشرة

النائب فريد الخازن للجديد: تم الاتفاق على نقاط عدة لبحثها في قمة الغد وهي وقف إطلاق النار ونبذ الفتنة بين اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرارات الدولية أبرزها القرار 1701