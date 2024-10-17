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المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير
المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير
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القناة 12 العبرية: جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن يحيى السنوار قد تم القضاء عليه بالفعل
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وزير العدل لـ "الجديد" : بعد اتصال التهديد بإخلاء مبنى ديوان المحاسبة تواصلنا مع رئيسه الذي أفادنا بأنه ابلغ الاجهزة الأمنية بالأمر وهي تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من مصدر الاتصال
2024-10-17 | 05:38
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وزير العدل لـ "الجديد" : بعد اتصال التهديد بإخلاء مبنى ديوان المحاسبة تواصلنا مع رئيسه الذي أفادنا بأنه ابلغ الاجهزة الأمنية بالأمر وهي تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من مصدر الاتصال
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وزير العدل لـ "الجديد" : بعد اتصال التهديد بإخلاء مبنى ديوان المحاسبة تواصلنا مع رئيسه الذي أفادنا بأنه ابلغ الاجهزة الأمنية بالأمر وهي تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من مصدر الاتصال
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