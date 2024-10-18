هوكستين للجديد: يجب علينا السير في طريق مختلف حيث يمكن للبنان الحفاظ على أمنه ومسؤوليتنا دعمه

النائب جهاد الصمد للجديد: علاقتنا مع الدولة اللبنانية وليس مع الجمعيات ولا يمكن التقصير مع النازحين وهناك استعداد من قبل مغتربين في مختلف الدول العربية لتقديم المساعدة