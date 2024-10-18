هوكستين للجديد: تحقيق الامانة والسلامة في كل لبنان وإقامة حكومة وانتخاب رئيس يعيدونه إلى درب الازدهار

السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري للجديد: الحل في لبنان يجب ان يكون حلا لبنانيا ويجب فصل جبهة لبنان عن غزة وانتخاب رئيس يحظى بدعم داخلي وخارجي وتأمين ضمان تنفيذ القرارات الدولية