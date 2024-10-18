هوكستين للجديد: اتواصل مع السياسين اللبنانيين بشكل متواصل وأتوقع أن أزور لبنان في المستقبل القريب جداً

الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين للجديد: نريد في أميركا أن نرى كيف يمكن وضع حد لهذا النزاع في لبنان ولا زلت أتكلم مع السياسيين اللبنانيين لإرساء الشروط لوضع حد لهذه المأساة