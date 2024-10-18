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خاص الجديد
علاء موسى للجديد: الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الإيراني ترمي إلى البحث عن وسيلة لوقف تصاعد التوتر في المنطقة ونحن نعمل بجهد لوقف إطلاق النار في لبنان
2024-10-18 | 15:18
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علاء موسى للجديد: الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الإيراني ترمي إلى البحث عن وسيلة لوقف تصاعد التوتر في المنطقة ونحن نعمل بجهد لوقف إطلاق النار في لبنان
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خاص الجديد
محليات
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