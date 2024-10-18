زياد بارود للجديد: لا أعتقد أن الجانب الاسرائيلي سيوقف عملياته العسكرية في لبنان وغزة وردة فعل الرئيس ميقاتي اليوم طبيعية

المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني للجديد: طرح علينا مقترحات في 2 تموز وقيل لنا أن الجانب الاسرائيلي وافق عليها ولكننا اليوم نتفاجأ بأن هناك انقلاباً على هذه المقترحات