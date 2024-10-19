تصحيح - مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية على سحمر وزلايا ومرتفعات القرعون في البقاع الغربي

مراسلة الجديد: الغارات الاسرائيلية العنيفة استهدفت خطوط التوتر العالي قرب محطة المحروقات الكندية في البقاع ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق عدة في البقاع الاوسط