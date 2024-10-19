عباس الحلبي لـ الجديد: نعمل بإتصالات مكثفة على تأمين مراكز إيواء للنازحين بدلاً من المدارس لضمان إستكمال العام الدراسي

وزير التربية عباس الحلبي لـ #الجديد: قدمنا عدداً من المدارس والمهنيات ومناطق تواجدها وسيتم الدراسة ما إذا كانت صالحة لاستقبال النازحين في حال اندلاع حرب وبيوتنا ومدارسنا مفتوحة للإيواء