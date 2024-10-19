إدوارد غابرييل لـ الجديد: إتفقنا على مساعدة غير مشروطة للبنان وعلى "إسرائيل" الإنسحاب والجلوس الى طاولة التفاوض

رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ الجديد: لن أتكلم مكان هوكستين عما سيحمله لكن المجتمع الأميركي يؤيد دعم إنتخاب الرئيس ووقف النار ودعم الجيش