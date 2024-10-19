مراسلة الجديد: خبر تهديد العدو لمحلة اللجوج في بلدة نحلة عار من الصحة

مراسلة الجديد: عدد من الشهداء والجرحى جراء الغارات على بلدتي ميدون وسحمر في البقاع الغربي وفرق الاسعاف تواجه صعوبة بالوصول الى المنطقة بسبب تهديد مسيّرات العدو