مباشر: نظرة على أحداث الجبهة الجنوبية وما بعد غارات الضاحية

وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ 24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 105 أشخاص وإصابة 359 بجروح