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المقاومة الاسلامية: قصفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية
المقاومة الاسلامية: قصفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا للمرة الثالثة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا للمرة الثالثة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
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مراسل الجديد: العدو يحاول التقدم بإتجاه عيتا الشعب مع إستمرار سماع أصوات الإشتباكات
2024-10-21 | 05:13
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مراسل الجديد: العدو يحاول التقدم بإتجاه عيتا الشعب مع إستمرار سماع أصوات الإشتباكات
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مراسل الجديد: العدو يحاول التقدم بإتجاه عيتا الشعب مع إستمرار سماع أصوات الإشتباكات
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فيديو - العدو يحاول التقدم والمقاومة تتصدى.. مراسل الجديد يرصد المشهد كاملاً في الجنوب
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