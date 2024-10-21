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نقيب الاطباء يوسف بخاش لـ "الجديد": مجندون باللباس الأبيض لخدمة المواطن والجريح اللبناني وكلها ذرائع من قبل العدو الاسرائيلي لاستهداف القطاع الصحي وتعطيله
2024-10-21 | 14:38
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نقيب الاطباء يوسف بخاش لـ "الجديد": مجندون باللباس الأبيض لخدمة المواطن والجريح اللبناني وكلها ذرائع من قبل العدو الاسرائيلي لاستهداف القطاع الصحي وتعطيله
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خاص الجديد
محليات
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