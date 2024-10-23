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علي حمية من فرنسا لـ الجديد: حزب الله لا يرضى بإذلال الناس كما كان يحصل في الثمانينات وأن نكون مكسر عصا لأي دولة في العالم
2024-10-23 | 13:03
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علي حمية من فرنسا لـ الجديد: حزب الله لا يرضى بإذلال الناس كما كان يحصل في الثمانينات وأن نكون مكسر عصا لأي دولة في العالم
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