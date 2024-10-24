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08:56
دمار العدوان الإسرائيلي على لبنان يضاهي "أعنف الزلازل"
08:42
288 اتصالاً تهديدياً "زائفاً" في مناطق لبنانية عدة.. وتوقيف 17 شخصاً
08:39
فيديو - أضرار جسيمة في عدد من المباني بكرمئيل إثر سقوط صواريخ المقاومة
08:18
فيديو - مجزرة في بلدة الخضر البقاعية.. الجديد تنقل المشهد من هناك
2024-10-23
فيديو - علي حمية من فرنسا لـ الجديد: أولى الأولويات وقف إطلاق النار
خاص الجديد
مراسلة الجديد: 5 شهداء وجريحان جرّاء غارة العدو على الحلانية شرقي بعلبك
2024-10-24 | 10:58
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مراسلة الجديد: 5 شهداء وجريحان جرّاء غارة العدو على الحلانية شرقي بعلبك
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خاص الجديد
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الجديد:
شهداء
وجريحان
جرّاء
العدو
الحلانية
بعلبك
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وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من فرنسا لـ الجديد: المؤتمر لم ينته بعد والرقم الذي كان مُخططاً له هو مليار دولار وعلينا إنتظار نهاية هذا المؤتمر
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2024-10-01
مراسلة الجديد: 4 مبان تشتعل بأكملها إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت
2024-10-23
غارة على الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء
بالفيديو
بالفيديو
13:15
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2024
09:55
فيديو - مليار دولار حصيلة مؤتمر باريس.. ميقاتي: لبنان ليس متروكاً
09:24
تمام نورالدين: حالة إنكار يعيشها بعض المسؤولين بشأن الـ 1701
08:18
فيديو - مجزرة في بلدة الخضر البقاعية.. الجديد تنقل المشهد من هناك
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